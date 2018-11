Grande Bom Jardim é afetado com falta d'agua 

Fim de semana difícil para a população do Grande Bom Jardim. Segundo os relatos de alguns moradores, a falta de água tem sido dura realidade e já são mais de cinco dias sem nenhuma gota nas torneiras. Nos residenciais Heloneida Studart e Ana Facó, localizados no bairro Siqueira, a dor de cabeça atinge cerca de 576 famílias. A louça suja se acumula, crianças e idosos não tomam banho a horas e para cozinhar, o jeito é recorrer a garrafões de água vendidos no comércio local.

A dona de casa Roberta do Nascimento, explica que a situação é cada vez mais grave. "Tenho uma filha pequena que precisa de atendimentos especiais, ela precisa sempre tomar banho e comer na hora certa", relata.

Construído em terreno com área de 14.520m², distribuídos em 18 blocos, os dois residenciais foram entregues no fim de abril deste ano. Vizinho do prédio ao lado de Roberta, João Anderson critica a falta de informação por parte da a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). "Tentamos conversar com a empresa e cada pessoa que nos atende nos dá uma versão diferente. Não sabemos o que está acontecendo, não temos uma resposta oficial e estamos comprando água para tomar banho, cozinhando. Quem tem cacimba até ajuda, mas nem todos tem acesso. Temos idosos, cadeirantes, crianças de colo recém nascidas que precisam desse serviço", denuncia o cozinheiro.

Resposta

Sobre a falta de abastecimento nos bairros Siqueira e Jardim Jatobá, a Cagece informa que foi ocasionada para realização das obras de duplicação da via do Anel Viário. Nos locais foram concluídos, na última quinta-feira (15), serviços de remanejamento de rede. Segundo a companhia, o "equilíbrio completo do sistema" deve acontecer até domingo (18).

Maior área da cidade e dono dos piores indicadores sociais e econômicos, o Grande Bom Jardim engloba os bairros Bom Jardim, Siqueira, Canidezinho, Granja Lisboa e Granja Portugal. Em termos populacionais, esse território engloba 8,33% da população de Fortaleza e 38% da população da área administrativa V (SER V).