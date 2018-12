Garotinho de dois anos fã dos coletores de lixo homenageia os profissionais

União, solidariedade, bons sentimentos à flor da pele. As festividades de fim de ano costumam trazer o que há de melhor nas pessoas, e as crianças não são exceção. Pedro Henrique, de 2 anos e 10 meses é um garotinho que há algum tempo demonstra um curioso apreço por aqueles que geralmente são esquecidos, mas que prestam um serviço fundamental à cidade: os coletores de lixo.

A ansiedade pelos presentes de Natal, que geralmente toma conta dos pequenos, hoje deu lugar à longa espera pela chegada do carro do lixo. Isso porque, na manhã desta sexta-feira, 21, a família de Pedro Henrique organizou uma confraternização para os profissionais, no bairro Parque Dois Irmãos. O capricho foi tanto que o menino estava até a caráter, vestido com um uniforme igual ao dos profissionais que admira, roupa feita pela avó. "A festinha foi despretensiosa, organizada por mim, minha mãe, Maria Carmenzita, 68, e minha irmã, Cristiane Lima, 39. A gente via o brilho no olhar dele, o carinho. E esse tipo de coisa faz a gente valorizar o simples, né?", conta Luís Henrique, 31, pai de Pedro.

A festinha, que contou com café da manhã reforçado e até troca de presentes, reuniu os coletores, Pedro Henrique, a família do garoto e até vizinhos da rua. "Muita gente na internet está parabenizando, admirando. O Pedro é a alegria em pessoa", complementa Luís Henrique.