Galho de árvore cai e fere mulher no estacionamento do Mercado São Sebastião

Um galho de árvore caiu em cima de dois carros e atingiu uma mulher no estacionamento do Mercado São Sebastião na manhã desta quarta-feira (30).

Segundo testemunhas, a mulher passava pelo local. Com escoriações, ela foi socorrida pelo Samu para o hospital. Ela estava consciente, mas não foi informado qual o estado de saúde da vítima.

Os veículos ficaram parcialmente danificados. O proprietário de um dos carros, capitão Rodrigues, disse que estava fazendo compras quando voltou e viu o galho caído em cima do carro dele, que teve o para-brisa e o teto atingidos. "[Estou] aguardando a perícia para ver o que vai ser feito", afirmou.

A equipe responsável pela limpeza do Mercado São Sebastião está retirando os restos do galho do local.

O Corpo de Bombeiros não informou qual o motivo da queda da árvore.