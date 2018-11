Funcionária de posto encontra feto em posto de combustíveis

Uma funcionária de um posto de combustíveis encontrou um feto dentro do banheiro do estabelecimento na noite desta sexta-feira, 23, na Avenida Bernardo Manuel, no bairro Parque Dois Irmãos. A polícia investiga o caso, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública. Imagens das câmeras instaladas no posto foram requisitadas e devem auxiliar nas investigações.

Segundo informações repassadas à polícia, uma mulher pediu a chave do banheiro na loja de conveniência e cerca de 20 minutos depois, a funcionária encontrou o feto. Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas ao local.

Denúncias

A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações para o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), pelo número 181, e para o (85) 3257-4807, do DHPP, ou ainda para o número (85) 99111-7498, que é o WhatsApp do Departamento. As informações são mantidas em sigilo.