Frota de ônibus de Fortaleza vai circular sem paralisações, garante Sindiônibus

A frota de ônibus de Fortaleza vai circular sem paralisações de duas horas nesta segunda-feira (7), segundo o Sindiônibus. De acordo com o gerente de operações da instituição, João Luís Maciel, 1.400 ônibus estão circulando. Mas a expectativa é que toda a frota, com cerca de 1.600 carros, esteja nas ruas até o fim do dia.

A garantia de que não haverá um intervalo no serviço acontece após o procedimento de suspensão da circulação entre 13h30 e 15h30 do último domingo (6). Segundo o Sindiônibus, a medida foi necessária por conta da troca do efetivo da polícia que realiza a segurança dos coletivos.

Maciel afirma que o trabalho da Polícia Militar montado em parceria com o órgão de transporte garante a segurança dos veículos durante todo o dia.

“Isso não vai acontecer hoje. A Polícia Militar montou com o Sindiônibus uma logística de modo que os serviços não parem. Vão continuar fluindo normalmente mesmo com a troca de turno dos policiais. Nós hoje temos equipes diferentes. Tem equipes à paisana, que é num outro horário, e temos policiais de moto, que já é uma outra equipe. Hoje nós não teremos essa parada não”, garantiu o gerente de operações.

Sobre o retorno da frota com 100% da capacidade, Maciel disse que a operação está sendo retomada "e ela é executada de maneira combinada com as estratégias da Secretaria de Segurança. Então, na medida que as áreas sejam liberadas, nós colocaremos a operação para funcionar. Já estamos com percentual elevado cerca de 1.400 ônibus operando. Trabalhamos só com 200 carros a menos neste momento”, afirmou.

Sobre a reclamação de alguns usuários de que há linhas que não estão passando em alguns locais, o gerente de operações do Sindiônibus explica que algumas iniciaram o intinerário normal depois da chegada do contingente de segurança.

“Algumas linhas começaram a operar depois que chegou o contingente de segurança. Então essas linhas não tiveram veículos nas primeiras horas da operação no início da manhã, mas garanto que hoje, a partir de 6h30 já estávamos retornando”, disse.