Fortaleza recebe prêmio internacional de mobilidade urbana nos Estados Unidos

“Fortaleza está ocupando um papel de destaque no Brasil, de fato. Uma Cidade que está avançando na área de mobilidade, ainda que frente a toda a adversidade do Brasil. Há uma esperança de que tem como a gente avançar”. A declaração é de Clarisse Linke, diretora executiva do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP, sigla em inglês), entidade responsável pelo Sustainable Transport Award (Prêmio de Transporte Sustentável), entregue na noite desta terça-feira, dia 15 de janeiro, em Washington, capital dos Estados Unidos.

Fortaleza recebeu a comenda – uma das principais de mobilidade urbana no mundo - após concorrência com grandes cidades, por adotar projetos e intervenções inovadoras que promovem a mobilidade urbana de forma sustentável e inclusiva. A Capital cearense concorreu com projetos do mundo inteiro e foi, nesta edição, a única agraciada com a condecoração.

Uma comitiva de secretários e técnicos da Prefeitura de Fortaleza, comandada pelo secretário executivo de Conservação e Serviços públicos, Luiz Alberto Saboia, o presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), Arcelino Lima, e a assessora especial de Assuntos Internacionais, Patrícia Macedo, recebeu a comenda na cerimônia, em representação ao prefeito Roberto Cláudio, que desmarcou o compromisso para acompanhar de perto a crise de segurança na Capital.

Premiação

O Sustainable Transport Award é um dos principais prêmios de mobilidade urbana do mundo, tendo sido entregue a cidades como Paris, Seul, Santiago, São Francisco e Nova York.

“Fortaleza está sendo premiada pela liderança em segurança viária. Temos melhoria nos índices de acidentes, queda nos números de mortes, melhoria nos ônibus e políticas cicloviárias. Nós estamos fazendo isso em meio à crise e à recessão e isso mostra que ações simples são possíveis de serem feitas em outras partes do mundo, a qualquer momento”, disse Luiz Alberto Saboia, que também é coordenador do Programa de Ações Imediatas em Trânsito e Transporte (PAITT).

Entre as inovações consideradas estão a implantação das ciclofaixas, o programa de bicicletas compartilhadas, a implantação de áreas de trânsito calmo e as travessias elevadas para pedestres, além do investimento no sistema de ônibus, que inclui bilhete único e renovação da frota.

O comitê organizador da comenda considerou que os projetos adotados em Fortaleza são perfeitamente replicáveis em qualquer lugar por se tratar de iniciativas simples de baixo custo e de considerável impacto social.

“É reconhecimento de iniciativas que, com baixo custo, mostram que é possível transformar a vida da população. E agora tem um reconhecimento internacional. É gratificante para enfrentar os desafios de mobilidade que estão por vir”, diz o presidente da AMC, Arcelino Lima.

Forum

Durante a visita, a comitiva da Prefeitura participou de discussões sobre segurança no trânsito e saúde pública, promovida pela iniciativa Bloomberg, além de ter feito reuniões a respeito do Forum Mundial Mobilize Fortaleza 2019, que vai ocorrer na Capital cearense, em junho, e deve receber os principais especialistas do mundo nesta área. Em um vídeo rápido exibido durante o evento, o prefeito Roberto Cláudio agradeceu e fez um convite para que todos participem do Forum na Capital.

