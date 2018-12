Fortaleza recebe dois veículos adaptados para pacientes do SUS com deficiência

Cinco municípios do Ceará receberam, ao todo, seis veículos adaptados para assistência de pacientes com deficiência física atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Em Fortaleza, o Núcleo de tratamento e estimulação precoce (NUTEP) e a Policlínica Dr. João Pompeu Lopes Randal foram os contemplados com um furgão cada.

A aquisição, que é um repasse do Ministério Saúde, também beneficia os municípios de Caucaia (Policlínica Dr. José Correia Sales), Sobral (Policlínica Bernardo Feliz da Silva Sobral), Pacajús (Policlínica Dra. Marcia Moreira de Meneses) e Barbalha (Policlínica Regional de Barbalha João Pereira dos Santos).

de investimento, sendo R$ 183,9 mil o valor unitário por van.

Os veículos possuem plataforma elevatória veicular, para o embarque e desembarque de cadeirantes, além de sistemas de segurança para fixação da cadeira de rodas, cintos de segurança e protetores de cabeça para cada cadeirante. Cada furgão consegue transportar nove usuários, sendo três cadeirantes.