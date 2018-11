Fortaleza recebe 13º Congresso Brasileiro de Acupuntura 

Foto: Halisson Ferreira Foto: Halisson Ferreira Foto: Halisson Ferreira

A técnica que utiliza da aplicação de agulhas em pontos específicos do corpo para tratar doenças, físicas ou emocionais, a acupuntura, ganha espaço nesta semana na capital cearense, que recebe a 13º edição do Congresso Brasileiro de Acupuntura.

A programação teve início nesta quinta-feira (15), no Ponta Mar Hotel. O encontro promovido pela Associação Brasileira de Acupuntura (ABA) segue com um cronograma de atividades até domingo (18) e mesclam entre cursos e minicursos, palestras, mesas redondas, painéis, talking TEDs e atividades na praia, todas abertas ao público.

Nesta sexta-feira (16) ocorreu a prática de Qi Gong (exercícios para estimular e promover uma melhor circulação de energia Qi) e Tai Chi Chuan (arte marcial chinesa definida também como uma meditação em movimento.

Fortaleza foi a capital escolhida para receber o congresso este ano por “ter uma um destaque de contribuição na área”, apontou Nilson Leite, coordenador do evento. O congresso este ano comemora os 60 anos de fundação da associação brasileira.

Medicina milenar

A acupuntura tem mais de 5 mil anos de existência e foi declarada Patrimônio Cultural Intangível da Humanidade pela Unesco em 19 de novembro de 2010, fato que impulsionou a prática e divulgação no País. Antes vista como uma prática “alternativa”, Daniel Amado, coordenador da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), pasta vinculada ao Ministério da Saúde, explica que o termo está ultrapassado: “Não usamos o termo alternativo, mas sim, práticas integradas e complementares porque o sistema de saúde continua a fazer o diagnóstico e uso da medicina tradicional, não é uma prática usada em detrimento de outra”.

A terapia é ofertada pelo SUS e integra uma das 29 práticas integrativas do Ministério da Saúde. Segundo dados do ministério, a acupuntura é uma das práticas integrativas mais difundidas e oferecidas na Atenção Básica. Em 2017 ocorreram 707 mil atendimentos da terapia no sistema nacional da saúde.

Segundo Daniel Amado, que participou do evento representando o Ministério, 78% dos municípios do Brasil fazem uso das práticas, não só acupuntura, mas da medicina chinesa, que tem se expandindo cada vez mais. “É importante destacar que esta promoção é uma estratégia e uma diretriz que todos os países colocam em prática, que é de implantar essa prática nos sistemas nacionais de saúde”, conclui.