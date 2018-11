Fortaleza recebe 1º Encontro Nacional de Mulheres na Roda de Samba

O Largo da Mocinha, na Capital, foi palco do 1º Encontro Nacional de Mulheres na Roda de Samba, na tarde deste sábado (24). Fortaleza e outras onze cidades brasileiras, além da Argentina, participaram do evento com a proposta de unir e fortalecer as rodas de samba femininas, criando uma rede entre artistas e aumentando as trocas culturais. A programação fez parte do Sábado Feira, evento promovido pela Prefeitura de Fortaleza, por meio do Instituto Iracema.

Cerca de 150 artistas, entre sambistas, ritmistas e compositoras participaram do encontro na Capital, com a participação do grupo SambaDelas. Esta edição foi dedicada à cantora Beth Carvalho. "É muita emoção porque a gente dá visibilidade a essas mulheres que estão no dia a dia do samba. O samba na cidade do forró já tem seu espaço conquistado com vários redutos e a mulherada vem chegando e se acostumando a tomar seus espaços", disse a organizadora do evento em Fortaleza, Michelle Militão.

Para Marilene Sales, 56, sambista há 41 anos, as mulheres já conquistaram o mercado nacional, tendo o Ceará como forte representante nesse cenário. "Hoje não existe mais aquele tempo em que a mulher só interpretava. Hoje ela toca harmonia, toca percurssão, interpreta. O reconhecimento já começou e estamos na batalha, com nosso Estado muito bem representado", afirma.

O evento contou, ainda, com as apresentações das ritmistas dos Blocos Unidos da Cachorra, Camaleões do Vila, Baqueta, Caciques do Urubu e Bonde Batuque. Na programação do Sábado Feira o público também pode usufruir de feira de artesanato, gastronômica, contação de histórias e brinquedos infantis. As atividades para crianças segem até às 20h.