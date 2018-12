Fortaleza deve ter mais chuvas no fim de semana, diz Funceme

O começo da manhã foi de chuva em Fortaleza e em pelo menos outros 22 municípios cearenses, aponta a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Os dados dizem respeito ao período entre as 7h dessa quinta-feira (13) e as 7h desta sexta-feira (14). Segundo o órgão, a previsão para esta sexta é de tempo nublado na Capital e chuvas isoladas no Centro-Norte do Estado. Nas demais regiões, há possibilidade de chuva.



Já no sábado (15), a previsão é que haverá precipitações no Centro-Norte. Nas demais regiões, há possibilidade de chuva. No domingo (16), a Funceme aponta nebulosidade variável com chuva em todas as regiões.



Na Capital, foram registrados 11,8 milímetros, no Posto Pluviométrico de Messejana. No Posto Água Fria, foram registrados 7,6 milímetros. Na Região Metropolitana de Fortaleza, Cascavel marcou 20 milímetros. Itaitinga e Caucaia tiveram 17 e 13,8 milímetros, respectivamente.



A região que mais concentrou chuvas foi a do Cariri. O maior volume observado no período foi em Ipaumirim, com 25 milímetros. E houve chuva ainda em Beberibe (21,2 mm), no Litoral Leste. A região da Ibiapaba também registrou precipitações. Em Viçosa do Ceará, foram 14,4 mm.