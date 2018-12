Fogo atinge parte da vegetação no bairro José Walter

Parte de uma vegetação que fica na Avenida Presidente Costa e Silva, no bairro José Walter, pegou fogo na tarde deste domingo (9). Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 12h.

O tenente Romário Fernandes informou que o incêndio na vegetação provavelmente foi causado pela ação humana. "O incêndio em vegetação, pode se dizer que todos os casos desse tipo são ligados à ação humana, alguém que tenta pôr fogo ou no mato para limpar ou em lixo para se livrar dele e acaba perdendo o controle. Não dá para a gente dizer exatamente de qual das ações se trata esse caso específico, mas certamente é uma delas", afirmou.

As equipes do Corpo de Bombeiros tiveram no local e, ainda segundo o tenente Fernades, o fogo já foi controlado. "Talvez as pessoas ainda reclamem um pouco da fumaça, mas o fogo já está totalmente controlado e não tem nenhum risco de chegar às casas das pessoas", complementou.

O incêndio não deixou vítimas.