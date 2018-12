Fisioterapia: UFC oferta o segundo melhor curso da área no Nordeste

A graduação de Fisioterapia da Universidade Federal do Ceará (UFC) ocupa a décima colocação entre os melhores do Brasil e o segundo melhor do Nordeste, atrás apenas da Universidade Federal de Pernambuco. Com foco na área hospitalar, o curso oferta uma única turma com 40 vagas e dura, em média, 10 semestres. A graduação integra a Faculdade de Medicina, na UFC Porangabuçu.

A elaboração da lista das melhores faculdades de 2018 inclui aproximadamente 40 cursos de universidades, centros universitários e faculdades com o maior número de ingressantes do Brasil. Disponível no Ranking Universitário Folha 2018, as Instituições de Ensino Superior (IES) são avaliadas segundo critérios de ensino, pesquisa, mercado de trabalho, inovação e internacionalização. Muitas vezes, tais critérios são considerados pelos próprios estudantes no momento da escolha da instituição.

O fisioterapeuta realiza a prevenção e a recuperação de lesões, proporcionando a reabilitação funcional dos indivíduos e a qualidade de vida. A alta procura pelo curso de Fisioterapia o torna um dos mais populares da área de saúde. A normatização e a fiscalização do exercício profissional são realizadas pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) e pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CREFITO) de cada região.

Matheus Alves, 22 anos, começou a pensar em cursar Fisioterapia após perceber a importância deste profissional para a vida das pessoas – sobretudo a dos atletas. “Sem ajuda de um fisioterapeuta, um atleta é um profissional incompleto. Hoje, se um atleta se lesiona, ele tem chances de voltar a campo em muito menos tempo do que no passado. E isso acontece devido os avanços da área”, comenta o estudante em relação à importância da Fisioterapia Esportiva, uma das possíveis especializações na área.

De acordo com o COFFITO, a jornada de trabalho dos fisioterapeutas é de 30 horas semanais, no máximo, fixadas pela Lei nº 8.856/94. Além da área esportiva, existem outras especializações autorizadas pelo COFFITO: Fisioterapia em Acupuntura, Fisioterapia Aquática, Fisioterapia Cardiovascular, Fisioterapia Dermatofuncional, Fisioterapia em Gerontologia, Fisioterapia do Trabalho, Fisioterapia Neurofuncional, Fisioterapia em Oncologia e Fisioterapia Respiratória.

Confira abaixo a lista das melhores universidades de Fisioterapia:

1. Universidade de São Paulo (USP)

2. Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

3. Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)

4. Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

5. Universidade de Brasília (UNB)

6. Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP)

7. Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

8. Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

9. Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

10. Universidade Federal do Ceará (UFC)

Como entrar na faculdade de Fisioterapia

As instituições que ocupam as primeiras posições do ranking são do setor público. O ingresso de novos estudantes nessas universidades acontece através do vestibular tradicional, Enem ou Sisu. Por serem faculdades públicas, os vestibulares são mais concorridos, o que exige do estudante bastante preparação. Para quem sonha em ingressar na universidade, é preciso estudar para concorrer com os candidatos mais preparados.

Para quem pretende se inscrever no Enem 2019 e deseja ser aprovado em Fisioterapia na UFC, ou nas melhores universidades de Fisioterapia do Brasil, é importante dar início aos estudos e, se necessário, buscar curso preparatório. O Educa Mais Brasil é parceiro dos principais cursinhos pré-Enem e demais vestibulares do país e oferta bolsa de estudo de até 70%.

*Dados do Censo do Ensino Superior 2015