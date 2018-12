Fiscalização do uso do taxímetro é intensificada em locais de maior movimentação em Fortaleza

Durante o fim de ano, alguns passageiros relatam a realização de corridas de táxi em Fortaleza sem o uso do taxímetro, gerando a cobrança de valores irregulares. Para evitar a infração, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) intensificou a fiscalização nos locais de maior circulação de passageiros desde o último dia 28 de dezembro.

Um deles é o Aterro da Praia de Iracema, onde são esperadas 1,2 milhões de pessoas para a virada. O Aeroporto Internacional Pinto Martins, o Terminal Rodoviário Engenheiro João Thomé e a Avenida Beira-Mar são outros pontos que terão atenção redobrada.

Segundo o órgão, os veículos que forem flagrados e operarem sem o uso do taxímetro serão retidos pela fiscalização e submetidos a uma nova vistoria. Além disso, os taxistas devem pagar taxa no valor de R$ 98. A operação segue até amanhã (1º). “Salientamos que a prática de corrida previamente ‘acertada’ entre cliente e operador é proibida”, completa a Etufor.

O Sindicato dos Taxistas de Fortaleza e Região Metropolitana (Sinditaxi) também recomenda que o passageiro não pegue táxi com esse tipo de conduta. Na virada do ano, assim como em todo o mês de dezembro, é cobrado o valor da bandeira 2, ou seja, R$ 3,57 por quilômetro, independente do horário.