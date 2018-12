Fiscalização de embarcações deve ser intensificada no período de alta estação

Em todos os meses do ano, a Capitania dos Portos do Ceará fiscaliza embarcações e as inspecionam para saber as condições dos veículos. Entre dezembro e março, a vistoria é intensificada por conta da alta estação. A chamada Operação Verão tem como objetivo desenvolver uma mentalidade de segurança nos condutores.

O intuito é conscientizar os tripulantes, condutores e proprietários de embarcações para ajudar na prevenção de acidentes. "Todas as embarcações podem ser inspecionadas, desde as que fazem esporte-recreio até as comerciais. Quando vamos a bordo fazer inspeções, vemos o material de salvatagem (botes e coletes), extintores de incêndio, entre outros", afirma a chefe do Departamento de Segurança do Tráfego Aquaviário da Capitania dos Portos do Ceará, capitão-tenente Munik Holanda.

Multas

Cerca de 120 profissionais trabalham no projeto em todo o Estado. Haverá equipes nos açudes, lagoas, barragens e nos mais de 574 quilômetros de litoral cearense. Quando o condutor está irregular, ele será notificado para comparecer à Capitania dos Portos e prestar esclarecimentos pelo fato. "Podemos fazer a apreensão da embarcação, e isso é gerado um auto de infração, que tem um valor de multa de R$ 40 até R$ 3.200", diz a oficial.

É necessário que todas as embarcações passem pela inspeção naval. Independente do tamanho do motor, é preciso de inscrição junto a Capitania dos Portos. É recomendado aos condutores que tenham habilitação em mãos, documentos da embarcação, que verifiquem o estado geral dela, como luzes de navegação e dos coletes, e que evitem navegar a menos de 200 metros da praia.

Para qualquer tipo de denúncia, o cidadão pode entrar em contato pelo número 3133-5100 ou pelo e-mail ouvidoria@cpce.mar.mil.br.