Fios da rede elétrica caem e semáforos ficam apagados na Aldeota 

Diversos fios despencaram no cruzamento da Rua Oswaldo Cruz com Avenida Padre Antônio Tomás, na manhã desta quinta-feira (7), e semáforos ficaram apagados na área, no bairro Aldeota. Moradores disseram que ouviram um barulho de explosão por volta de 6h.

Parte da fiação ficou exposta em um trecho da calçada da Avenida Padre Antônio Tomás. "Trabalho em frente à fiação. Isso afeta a nossa vida profissional e dos pedestres também", disse a jornalista Carol Mapurunga.

Agentes da Autarquia Municipal do Trânsito (AMC) foram acionados para orientar o trânsito no local. Em nota, o órgão informou que quatro semáforos ficaram apagados na área e um deles já voltou a funcionar. A AMC informou que, na maioria dos casos, esse tipo de ocorrência ocorre devido a oscilações na rede elétrica, mas 30% da rede semafórica da cidade já possui um sistema que impede que as oscilações na rede elétrica interfiram nos semáforos.

A Enel informou que enviou equipe ao local. Até a publicação desta matéria, a companhia não havia informado se os fios são da rede de eletricidade.