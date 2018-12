Filiados da Fetrace enfrentam fila para entrega de documento pedindo não desconto de taxa sindical

Filiados à federação de empregados no comércio e serviços fazem uma longa fila na rua Padre Mororó, no Centro de Fortaleza, nesta quarta-feira (18), para entrega de ofício informando que não permitem desconto sindical de taxa em seus salários. A reforma trabalhista aprovada em julho de 2017 tornou o desconto opcional.

Quase um ano após reforma, ações trabalhistas caem 17%, diz TST

Segundo o diretor da Federação dos Trabalhadores Empregados e Empregadas no Comércio e Serviços do Estado do Ceará (Fetrace), Luiz Marvão, essa entrega do documento é algo que todos os filiados que não desejam ter o desconto, sendo o valor da contribuição estabelecido pelo o empregador de cada categoria trabalhista em cima do valor do reajuste salarial, deve se dirigir à unidade um ofício que informa a oposição do pagamento.

"Todo ano tem. Por conta do reajuste salarial se faz uma Convenção Coletiva de Trabalho que estabece um acordo entre o patrão e o funcionário no valor da taxa do desconto sindical", afirmou Marvão.

A Fetrace, de acordo com o diretor, recebe diversos profissionais de comércio e serviços e as taxas de pagamento da contribuição podem variar conforme cada categoria. "Os filiados são profissionais de contabildade, advogados, trabalhadores do comércio e serviço que não têm um sindicato específico. Entre esses trabalhadores, o valor de desconto pode ser variado".

O administrador, Levi Pessoa, de 32 anos, conta que chegou à fila por volta das 8h30 e, na categoria dele, o desconto é de 6%. "Vim cedo, mas tem muita gente na fila, tanto na rua como no estacionamento", disse.

Segundo Marvão, os filiados têm até 10 dias úteis para entregar uma carta se opondo ao desconto após a data de publicação de convenção. "Mas parece que todo mundo resolveu vir hoje. Temos um auditório, mas só susporta 200 pessoas, por isso, as filas estão lá fora. Estamos organizando". Dia 24 de dezembro, segundo a administração, é o último prazo para os filiados entregarem a via do não desconto. A sede funciona das 8h às 12h e das 13h às 17h.