Fiéis participam da tradicional Missa do Galo na Catedral Metropolitana de Fortaleza

Na noite em que as famílias se reúnem para celebar o nascimento de Cristo, a Catedral Metropolitana de Fortaleza ficou pequena, tamanha era a quantidade de fiéis que lotaram cada espaço do templo, para participar da tradicional Missa do Galo, na noite desta segunda-feira (24).

A cerimônia foi celebrada pelo arcebispo de Fortaleza Dom José Antônio Tosi. Durante a celebração, os fiéis entoaram cânticos de louvor, fizeram orações e ainda puderam prestigiar o coral de crianças.

Após a leitura da liturgia da palavra, Dom José convocou os presentes a refletirem sobre o amor de Deus ao entregar como oferta o seu único filho para ser o nosso Salvador.

"Deus se aproximou de nós, o céu e a terra trocam seus dons, para que possamos participar da filiação divina, e sermos mais plenos de vida naquele que assumiu nossa condição humana", declarou.

Centenas de fiéis participaram da missa na Catedral de FortalezaFoto: Thiago Gadelha Fiéis entoam cânticos durante a celebração da missaFoto: Thiago Gadelha Momento de oraçãoFoto: Thiago Gadelha Missa do Galo em FortalezaFoto: Thiago Gadelha Presépio na Catedral Metropolitana de FortalezaFoto: Thiago Gadelha Homenagem a Dom Aloísio LorscheiderFoto: Thiago Gadelha

Movimentação de fiéis

A movimentação de fiéis foi tranquila. Católicos de diversos bairros da Capital estiveram presentes na catedral para suplicar, rezar ou simplesmente agradecer pelas bençãos alcançadas ao longo deste ano de 2018.

Larisse Barros, de 27 anos, que mora no bairro Vila União, veio com a família para receber a mensagem de Natal do arcebispo e logo em seguida vai se reunir com os entes queridos. Para ela, a Missa do Galo é uma preparação para o Natal. "Como católicos, celebramos no dia anterior a preparação para o nascimento de Cristo, este grande mistério da encarnação de Jesus que se atualiza a cada ano em nossos corações", disse.

Rubens Barros, de 66 anos, veio da Sapiranga com a esposa. Ele participa de uma comunidade católica e neste ano está pela 2ª vez na missa da catedral. "Pertencemos à Comunidade Católica Shalom, minha filha é de outra comunidade, este é o segundo ano que estamos aqui para celebrar esta data tão importante, depois estaremos todos reunidos para nos confraternizar", concluiu.

Programação

Nesta terça-feira (25), as celebrações seguem a programação dominical, com missas às 10h, 12h, 18h30 e 20h. Ao longo da semana a programação é normal.

No dia 31 de dezembro acontece a missa de Fim de Ano, às 20h, também celebrada por Dom José Antonio. No dia 1º de janeiro, em comemoração Dia da Fraternidade Universal, a Catedral Metropolitana faz duas celebrações, uma às 18h30 e outra às 20h.