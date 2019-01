Ficou de fora do Enem 2018? Estudantes podem recorrer a bolsas de estudo

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é um dos principais meios de acesso a cursos de nível superior, tanto para faculdades públicas quanto particulares. E, na sexta-feira, foi divulgado o resultado tão esperado pelos estudantes. Quanto maior for sua nota, maiores são as chances de alcançar a sonhada aprovação. Os pontos costumam variar de 200 a 900 e há aqueles que alcançam a nota mil na redação. Nesta edição, 55 candidatos conseguiram a nota máxima na redação.

Em qual grupo você se encaixa? Nos que tiraram boas notas e estão agora comemorando? Ou você é do time dos que não alcançaram a média e vão ter que repetir a saga de estudos? Seja qual for sua situação, não desanime. Existem outros caminhos que você pode trilhar para ingressar na faculdade ainda este ano.

A estudante Camila Pinheiro está no bloco dos que vão precisar se preparar mais ano que vem. Focada no objetivo de cursar Medicina, ela não alcançou a nota desejada. “Esse foi o primeiro ano que fiz o Enem, foi para ganhar experiência mesmo. Quero me dedicar ainda mais, fazer cursinho e focar nos estudos”, planeja. Camila ressalta que não teve muito tempo para estudar, já que estava conciliando os estudos com o 3º ano.

Independente do seu resultado obtido, separamos aqui oportunidades disponíveis:

SISU 2019

Os que mandaram bem no Enem 2018, podem concorrer às vagas no SISU 2019. A nota do Enem serve como critério de classificação no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Ou seja, quem se inscreve concorre a vagas em universidades públicas, sem precisar prestar o vestibular. A nota individual comparada a nota de corte é que determina se o candidato permanece na disputa por aquela vaga. A todo momento, existe uma atualização da posição a medida que outros alunos vão se inscrevendo também. As inscrições do SISU começam amanhã (22) e vão até a sexta-feira (25). Ao todo, são 235 mil vagas disponíveis para o Ensino Superior.

ProUni

Também uma porta de entrada para o nível superior, O Programa Universidade para Todos (ProUni) oferta bolsas parciais (50%) e integrais (100%). Para concorrer é preciso ter tirado uma nota do Enem superior a 450 pontos e não ter zerado a redação. Segundo informações do Ministério da Educação, as inscrições do ProUni 2019 poderão ser realizadas de 29 de janeiro a 23h59m à 1º de fevereiro de 2019.

Fies

O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) funciona como um empréstimo a juros baixos oferecido pelo governo, com o objetivo de facilitar aos estudantes o acesso ao ensino superior. Para concorrer a bolsa também é necessário ter tirado nota superior a 450 pontos e não ter zerado a redação no Enem. As inscrições vão acontecer de 5 a 12 de fevereiro de 2019.

Bolsas de estudo Educa Mais Brasil

Para os estudantes que não conseguiram uma boa pontuação, uma ótima alternativa é recorrer a bolsas de estudo oferecidas por programas a exemplo do Educa Mais Brasil. Os descontos podem chegar a 70%. Ou seja, o seu sonho de conseguir estudar naquela determinada faculdade pode ser realizado ainda este ano.