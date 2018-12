Festas da virada em clubes de Fortaleza têm de sertanejo a axé para animar o público

Gustavo Miotto abre a festa de Réveillon do Colosso com sertanejo universitário. O jovem cantor paulista é namorado da digital influencer Thaynara OG, que está acompanhando o amado e curtindo a festa em Fortaleza. A festa no Colosso também terá shows de Bell Marques, Jorge e Mateus e Jonas Esticado.

Gustavo Mioto e Thaynara OG Reprodução

No Iate Clube, o Réveilon será animado pela cantora baiana Carla Cristina, com sucessos do axé. A noite também terá shows de Renato Assunção e Luisinho Magalhães. O local também contará com queima de fogos com sete minutos de duração.

Público chegando para a festa da virada no Iate Clube Foto: João Neto

De acordo com o comodoro do Iate Clube, Licinio Corrêa, a expectativa é que cerca de 2 mil pessoas passem pelo local.

Já o Revéillon do Marina Park será animado por Marília Mendonça, Xand Avião, Gusttavo Lima e Vintage Culture.