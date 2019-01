Feira da Parangaba: prisão, barracas desordenadas e trânsito congestionado marcam novo espaço

Ventiladores, cabeça de porco, tampas de vaso sanitário. Frango abatido, peças de carro, camundongos em gaiolas, bicicletas e peixes – vivos, em aquários; mortos, na bacia; de gesso, para ornamentar ambientes. Moscas, muitas. Gente também. Tudo junto, condensado em corredores estreitos com motos passando e carros estacionados. Assim é o novo espaço da tradicional Feira da Parangaba, que, neste domingo (27), passou a funcionar no lado leste da Lagoa.

Já no novo espaço, a Polícia Militar Ambiental apreendeu 22 pássaros silvestres e prendeu uma pessoa por comercializar os animais. Dentre os pássaros estavam 14 pica-paus, um cancão, cinco filhotes de gavião e uma primavera.

Se a ideia era reordenamento, porém, ainda são necessárias muitas adaptações. O trânsito no cruzamento das vias Carneiro de Mendonça e Pedro Muniz (via onde funciona a nova feira) estava complicado, durante a manhã, com veículos disputando espaço e desviando de barracas para conseguirem seguir viagem.

O transporte público, de acordo com um funcionário do Sindiônibus que preferiu não se identificar, também foi prejudicado. Segundo ele, deslocado até o bairro para verificar as reclamações de usuários, duas das linhas que circulam na avenida principal registraram atrasos de até 40 minutos, entre elas a 045- Conjunto Ceará/Papicu/Montese.

Espaço

Entre os atores do comércio, contudo, opiniões divididas. O feirante José Maria de Freitas, 70, trabalhador do espaço há 25 anos, lamenta as mudanças e as classifica como prejudiciais. "Tive que chegar ontem às 7h pra marcar meu lugar. Tem gente com 30 anos de feira que não conseguiu."

Prometeram que as barracas iam ser distribuídas por setor, de acordo com o cadastro, mas não é isso que tá aqui."

Já o feirante Mauri de Paula, 69, que já assiste ao movimento da feira enquanto vende artesanatos “há mais de 32 anos”, se estabeleceu bem no primeiro dia no novo local. “O espaço tá bom, organizado. Melhorou muito. Lá era muito bagunçado, sujo, entrava gente por todo lado. Aqui só tem duas entradas: o começo e o fim da rua”, descreve.

Entre os clientes, as opiniões também divergem, com queixas e elogios proferidos nos corredores. A auxiliar de enfermagem Maria Climene Bernardino já compra frutas e verduras na Feira Parangaba há 43 dos 65 anos de idade, e elogiou a realocação ao comparar com local anterior.

Achei ótimo, aqui. Do outro lado, a gente pisava na lama e no lixo. Aqui é mais limpo."

Já a cozinheira Isa de Jesus, 40, reclama do pouco espaço. “Não tô achando muito legal. Tá muito apertado, uma barraca em cima da outra, bicicleta passando no meio… Eu já não ia na outra feira por isso, agora piorou”, avalia a moradora do bairro.

Requalificação

O secretário da Regional IV, Francisco Sales, reconhece que “os primeiros dias serão difíceis mesmo”, mas afirma que “a feira está fluindo normalmente”. Sobre as reclamações de feirantes, consumidores e motoristas, Sales garante providências. “Faremos reunião com a AMC (Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania), nesta semana. O trânsito será sinalizado. Quanto à estrutura, serão construídos banheiros e outras melhorias. Já os feirantes que não eram da feira antiga e vieram para cá serão cadastrados e organizados”.

é o valor estimado pela Prefeitura de Fortaleza para as obras de requalificação do entorno da Lagoa da Parangaba

No ponto do entorno da Lagoa da Parangaba onde funcionava a feira até semana passada, tratores, agentes da Guarda Municipal de Fortaleza e da Agência de Fiscalização (Agefis) do Município já garantiam a desocupação total do espaço – onde será construída uma praça com quadra poliesportiva, pista de skate, academia ao ar livre e parque infantil, a partir do projeto da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf). As adjacências da Rua Pedro Muniz, sede da nova feira, também passará por intervenções.