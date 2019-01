Feira da Parangaba muda de lugar a partir do domingo para obras

Com as obras de revitalização no entorno da Lagoa da Parangaba, a tradicional feira do bairro, que ocorre todos os domingos, vai mudar de lugar a partir deste domingo (27). O novo ponto da feira será transferido para a Rua Pedro Muniz. Segundo a Prefeitura de Fortaleza, o local está demarcando 1.100 novos pontos para os feirantes.

De acordo com a prefeitura, o projeto prevê construção de novas calçadas, ciclofaixa, brinquedopraça, pista de cooper e skate, paisagismo com o plantio de árvores e criação de jardins, campo de futebol, quadras de vôlei de praia, pracinhas e quiosques de alimentação (quatro), convivência (cinco) e banheiros (quatro), e uma mini areninha com grama sintética.

Além de serviços de pavimentação, instalação de nova iluminação e substituição de pisos. A implantação da nova iluminação em LED já foi iniciada, afirmou a prefeitura.

As obras da lagoa foram orçadas em aproximadamente R$ 4,3 milhões. As intervenções incluem a urbanização da área às margens da lagoa, situada entre a Av. Américo Barreira, Rua Gomes Brasil, Rua Caio Prado, Rua Pedro Muniz e Av. Carneiro Mendonça.