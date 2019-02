Faixas e corredores: entenda as diferenças entre os dois modelos que priorizam o transporte coletivo

Desde de 2014, Fortaleza vem recebendo a implantação sistemática de faixas prioritárias e corredores expressos para circulação de transporte coletivo. As duas medidas, de modo geral, possuem a mesma finalidade: reduzir o tempo de deslocamento do transporte público. No entanto, as faixas e os corredores têm estruturas diferentes. E apesar de estarem presentes em diversas vias da cidade, há pelo menos, cinco anos, ainda há desconhecimento e desrespeito às regras de circulação nestes locais.

Um dos exemplos é a situação mostrada pelo Diário do Nordeste de que entre 2015 e 2018, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) efetuou 69.900 autuações por circulação indevida no corredor expresso da Av. Bezerra de Menezes.

Você sabe qual a diferença entre faixa exclusiva e corredor expresso? Sabe se há dias e horários de circulação permitida? O Diário do Nordeste compilou algumas informações que podem ajudar a minimizar as dúvidas como estas.

Confira algumas perguntas e respostas:

Qual a diferença entre faixa exclusiva e corredor expresso?

As faixas exclusivas existem em maior número e consistem no estabelecimento de áreas preferenciais separadas das demais através de uma linha contínua de cor branca. Podem ser aplicadas em toda a extensão da via ou em parte dela. As ruas e avenidas que têm faixas exclusivas têm placas que identificam o que é permitido e o que não é, além da sinalização das linhas e os pontos de parada.

Já os corredores expressos, que são BRT (do inglês Bus Rapid Transit), são um sistema de estabelecimento de corredores, segredados fisicamente por bloco de concreto e as paradas dos ônibus são em formato de estação de embarque e desembarque. É um sistema moderno de transporte de massa sobre pneus.

Quais os veículos podem circular pelas faixas exclusivas?

Ônibus, topiques e táxis.

Quais os veículos podem circular pelo corredor expresso?

Somente ônibus e topiques

Há algum dia e horário em que é permitido outros veículo circularem pelas faixas exclusivas?

A circulação nas faixas é exclusiva aos ônibus, topiques e táxis de segunda a sexta-feira, de 5 horas às 21 horas. Aos sábados, o horário é de 5 horas às 16 horas. Já aos domingos e feriados, a circulação é livre para outros tipos de veículos.

Há algum dia e horário em que é permitido outros veículo circularem pelos corredores expressos?

Não. A circulação de demais veículos é proibida de segunda a domingo, 24h por dia.

Qual o valor da multa para que infringe às normas de circulação nas faixas e nos corredores?

Desde 2016, a infração é considerada gravíssima, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), nesse caso a multa é de R$ 293,47. Também são contabilizados 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Quais vias têm corredor expresso em Fortaleza?

Av. Bezerra de Menezes e Av. Aguanambi

Quais vias têm faixas exclusivas?

Fortaleza tem cerca de 113,2 km de faixas exclusiva. Dentre elas: Av. Francisco Sá (0,6 km), Av. Santos Dumont (1,6 km), Av. Dom Luís (1,8 km), Av. Carapinima (1,5 km), Rua Germano Franck (1,1 km), Rua General Sampaio (1,2 km), Av. Osório de Paiva (2,6 km), Av. Gomes de Matos (2 Km), Av. Domingos Olímpio (4,1 km) e Av. Antônio Sales (3,6 km).