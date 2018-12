"Eu tenho um sonho": Seu Jesus ganha rádio e botijão de gás e tem desejos realizados

Quando a noite cair, Seu Jesus já tem uma programação garantida: ouvir músicas e notícias no novo som que ganhou do casal Adriano e Ivna no começo da tarde deste domingo (09). "Esse é só o pitel! É bom, é lindo! Viu, papai?", exibe, animado, para o cachorro Ceará.

O almoço de amanhã também será feito com o botijão de gás e alguns alimentos doados pelos voluntários que, ao conhecerem um pouco mais sobre sua história publicada no Diário do Nordeste, tomaram a iniciativa de realizar parte de seus sonhos. "É só porque hoje eu já almocei", contextualiza, por volta de duas horas da tarde.

Em situação de rua há 14 dos 69 anos, essas eram algumas das coisas que ele queria para passar bem o natal. "Agora eu tô prevenido! Todo dia eu rezo pra nosso senhor dar saúde e felicidade para o pessoal que me ajuda", afirma ele diante do casal que saiu do bairro Autran Nunes para a Cidade dos Funcionários só pra fazer a entrega dos presentes.

Adriano é motorista de aplicativo e já havia passado algumas vezes ao lado da barraca de Seu Jesus. Ao ler sobre os sonhos dele, falou imediatamente com a namorada, que se prontificou a ajudá-lo na boa ação. "A gente já tinha o costume de fazer esse tipo de ação na igreja evangélica. É muito importante", conta Ivna.

Mais cedo, outro voluntário também havia levado um radinho mais simples. E, por volta de 11h da manhã, o Major Sousa havia passado lá para entregar um botijão. "Eu rodo muito, já trabalhei naquela área, mas nunca imaginei que tivesse uma pessoa tão boa como ele morando ali. Você vê que é um homem sem maldade. Uma coisa dessas lava a alma da gente", diz o Major, que é devoto de Nossa Senhora de Fátima e também costuma fazer esse tipo de ação solidária.

Agora só falta um sonho a ser realizado: uma companheira para passar o natal. "Ela aí vai trazer a coroa para ficar aqui comigo", diz Seu Jesus entre risos, apontando para a fotógrafa. Enquanto as candidatas não chegam, ele sorri com a certeza de que todos os desejos ainda vão se concretizar.