Etufor inicia processo de solicitação da carteira estudantil de 2019

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) começou o processo de solicitação das carteiras de estudante para 2019 nesta quarta-feira (2).

Os alunos de escolas e faculdades particulares podem solicitar o documento nas próprias instituições de ensino ou no portal da Prefeitura de Fortaleza.

Somente os alunos novatos que nunca tiveram carteira de estudante e os alunos das universidades públicas e IFCE devem comparecer à sede da Etufor (de 8h às 16h30), aos Vapt-Vupt de Messejana e Antônio Bezerra (de 8h às 17h), ao shopping Aldeota ou ao shopping RioMar Kennedy (de 8h às 18h) para fazer a solicitação.

O processo para garantir a carteira estudantil é composto por quatro fases: solicitação, entrega da documentação, cadastro da biometria facial e confirmação da matrícula pela instituição de ensino. Os alunos que já realizaram a biometria facial não precisam repetir o procedimento.

Documentos

Os documentos necessários tanto para estudantes de escolas públicas quando de particulares são: identidade, CPF, declaração de matrícula e comprovante de endereço.

Os valores para solicitar na rede particular variam de R$ 22,00 a R$ 34,00. O boleto pode ser impresso e pago nas casas lotéricas.

Os alunos veteranos das escolas e faculdades particulares que permanecerem na mesma instituição, poderão imprimir o boleto pela internet e aguardar a chegada do documento na instituição de ensino.

A carteira dos alunos veteranos das escolas públicas será solicitada pela Direção da instituição que se responsabilizará para fazer a solicitação da gratuidade.

Usos

De acordo com a Etufor, além de garantir a meia passagem no transporte coletivo e a meia cultural, a identidade estudantil oferece o serviço de integração por duas horas pois o documento assume a função de Bilhete Único no mesmo cartão.

Outra vantagem é a utilização gratuita dos sistemas Bicicletar e Bicicleta Integrada, para utilizar as bicicletas compartilhadas e no Vamo, programa de carros compartilhados.

Os estudantes podem fazer a liberação das bicicletas e carros compartilhados, sendo necessária apenas a realização do cadastro padrão para utilização do serviço e a inserção de créditos.