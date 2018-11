Estudantes e professores da UFC desenvolvem ketchup de acerola

Estudantes e professores do curso de Engenharia de alimentos da Universidade Federal do Ceará (UFC) desenvolveram um molho do tipo ketchup, porém, feito à partir da acerola e batizado de Natchup. O produto é o primeiro licenciado pela UFC e seu lançamento aconteceu na Feira de Negócios Inovadores em Paris. Dos dois produtos da América Latina selecionados na feira, o Natchup foi um deles.

O produto tem a coloração, textura e sabor semelhantes ao ketchup, só que ao invés de tomate e produtos artificias, o molho leva essencialmente acerola, abóbora e beterraba, um produto seguro, nutritivo e 100% natural, nada de conservante" afirma a universitária Lorena Freira, uma das alunas que participaram do processo de teste de avaliações.

O molho de acerola nasceu na sala de aula na disciplina de Frutas Tropicais do curso de Engenharia de alimentos, tendo o objetivo de elaborar um produto saudável que utilizasse fruta e que fosse inovador.

Depois de um ano foi dado o inicio do projeto começando a pesquisa. Foram feitos vinte e um testes até chegar com o resultado de agora. De acordo com Lucicleia Barros, chefe do Departamento de Engenharia de Alimentos da UFC, o Natchup tem acerola como base, rica em Vitamina C, Abóbora que entra com sua concentração de Fibra e responsável a dar característica da consistência do produto e a beterraba com sua coloração.

O produto chamou a atenção da empresa cearense de polpa de frutas, Frutã. Conforme Ana Patrícia, diretora da Frutã, a empresa já tinha o intuito de trabalhar com o produtos desenvolvidos em instituições de pesquisas.

O Natchup já começou a ser comercializado para o público através do E-Commerce na empresa, no site da Frutã, ou no www.deliverymenu.com.br/cardapio/natchup, custando R$ 14,50.

O Natchup continua em parceria com a UFC, parte dos lucros obtidos com a venda do molho de acerola será destinada a Instituições carentes, outro percentual volta para patrocinar mais pesquisas voltadas para o setor, na Universidade. "O Natchup não é só um produto mas um projeto porque além dele incentiva a pesquisa, ciência e tecnologia, incentiva a fazer o bem" diz Lucicleia Barros.