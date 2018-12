Escola do Jangurussu fica sem energia após chuvas e estudantes são liberados mais cedo

Após as chuvas da última sexta-feira (30), a Escola Municipal Delma Hermínia, no Bairro Jangurussu, ficou sem energia e as atividades foram reduzidas na instituição. A Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que um quadro de energia da escola foi danificado, e o reparo está sendo feito nesta terça-feira (4).

Os alunos assistiram às aulas de 7h às 9h30 nesta segunda (3) e terça-feiras (4), segundo a direção da escola. Já a SME informou, por nota, que as atividades foram encerradas uma hora mais cedo. O horário oficial é até as 11h.

“Com a falta de energia, a água dos bebedouros não está gelada”, justificou Fátima, diretora da instituição, sobre a redução do horário. Segundo ela, esse é o principal motivo para que os estudantes estejam sendo liberados mais cedo, já que as salas de aula têm cobogós que ajudam na iluminação.

A previsão é de que a situação seja normalizada ainda nesta terça, de acordo com a SME. A secretaria esclareceu que "foi identificada a necessidade de reparos, que estão sendo executados. A previsão é de que a situação seja normalizada ainda nesta terça-feira".

Ainda segundo a SME, "o calendário letivo não será prejudicado, já que haverá reposição”.

A mãe de um dos alunos do 6º ano diz que o problema prejudica os estudantes. “Os meninos tão indo 7h e saindo 8h40. Tem ônibus que leva e traz, e tem que esperar até 11h30 pra voltar. Sem energia e sem aula, estão prejudicando os alunos”, reclama Sandra Oliveira.

Ela afirma, ainda, que não foi notificada pela escola sobre o problema, e ficou sabendo da situação pelo filho.