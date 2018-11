Emergência da Maternidade-Escola terá atendimento suspenso nesta terça-feira  

A Emergênia da Maternidade-Escola Assis Chateubriand (MEAC), localizada no bairro Rodolfo Teófilo, estará fechada das 7h da manhã desta terça-feira (20) até às 7h da manhã desta quarta-feira (21).

De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, a interrupção no atendimento ao público será por necessidade de reformas estruturais e será regularizada em seguida.

A direção da Maternidade recomenda aos que precisarem do serviço do atendimento de emergência, procurem outras unidades de saúde nesse período para evitar transtornos.