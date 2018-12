Embarcação Flor do Caribe vence o 18º Circuito Cearense de Jangadas

Sol, mar e garra. Assim foi marcado este domingo (16) na Praia do Náutico, com a realização do 18° Circuito Cearense de Jangadas, tradicional competição promovida pela TV Diário em parceira com a Colônia de Pescadores Z-Oito. Após percorrer os 12 km da disputa em pouco mais de 2 horas, a embarcação Flor do Caribe, sagrou-se campeão na categoria Jangadas. Já na categoria Paquetes, a embarcação Ana Lúcia, liderada pelo mestre Clezio, foi a grande campeã.

O percurso teve largada oficial durante a manhã, na enseada do Mucuripe, e foi finalizado por volta do meio-dia, na praia do Náutico. Esta edição contou com 40 embarcações e cerca de 220 pescadores. A Capitania dos Portos do Ceará (CPCE) orientou os pescadores quanto às normas de segurança no mar.

Mestre Fabrício da Silva Bezerra, líder da jangada "Flor do Caribe", comemorou a vitória e atribuiu o sucesso à "união e sincronia da equipe de pescadores". O velejador, que já foi campeão em outras quatro edições, parabenizou o Circuito ao destacar a importância do evento para o Estado. "A gente se sente honrado por ter essa valorização. Vai muito além de uma competição, é um ato de reconhecimento a todos nós", concluiu.

Na categoria jangadas, os primeiros lugares foram premiados, respectivamente, em R$ 3 mil, R$ 2 mil, R$ 1 mil, R$ 800 e R$ 500. Do sexto ao décimo, os velejadores receberam fogão quatro bocas. Na categoria paquetes, os vencedores receberam R$ 1.300, R$ 900 e R$ 500. Do quarto ao oitavo lugares, os participantes também receberam fogão quatro bocas.

Tradição e reconhecimento

Para o diretor de programação e relações institucionais do Sistema Verdes Mares, Paulo César Norões, o evento, que ja está consolidado no calendário das grandes atrações do Estado, destaca a força e a garra do pescador.



Conforme ressaltou o presidente da Colônia de Pescadores Z-8, Possidônio Soares Filho, a competição contribui, sobretudo, para valorizar o pescador. “O circuito tem crescido a cada edição. Nosso maior objetivo é trabalhar para que o pescador tenha seu valor e importância reconhecidos pela sociedade e autoridades. Eles são parte integrante de Fortaleza, são trabalhadores do Mar e não apenas uma figura distante, isolada", observou.

Possidônio lembrou ainda que, "para além de uma competição, o Circuito tem a função de confraternizar os pescadores. Eles buscam a vitória, se preparam até mesmo com semanas de antecedência, mas ao saírem do Mar, o espírito é de cordialidade e confraternização", concluiu.

O evento é realizado duas vezes ao ano. A próxima edição do Circuito Cearense de Jangadas acontece no mês de julho, no próximo ano.

Homenageados

Nesta edição, 15 personalidades foram agraciadas com a comenda "Amigo do Pescador e do Mar", título assinado pelo presidente da Colônia Z-Oito, Possidônio Soares Filho e pelo Diretor de Relações Institucionais do Sistema Verdes Mares, Paulo César Norões,

Foram homenageados, Abelardo Rocha Neto, Diretor Executivo do Grupo Edson Queiroz, Mailson Furtado, Cisual Santos, Espedito Celeiro, Valdester Cavalcante, Silvério Pereira, Ildefonso Rodrigues, Marcelo Paz, Robson de Castro, Walmir Araújo, Carlos Mário, Antônio Góis Martins (Mestre Tonhão) In Memorian, Ricardo Lincoln Barreira, Flávio Souza Farias, Jeová Nojoza (Mestre Jeová). A comenda reconhecer àqueles que valorizaram e se dedicaram a figura do pescador.



Vencedores Categoria Paquete

1° colocado: Embarcação Ana Lúcia

2° colocado: Embarcação Deus Maravilhoso

3° colocado: Embarcação Mestre Antônio

Vencedores Categoria Jangadas

1° colocado: Embarcação Flor do Caribe

2° colocado: Embarcação Mar do Sertão

3° colocado: Embarcação Mestre Jeová