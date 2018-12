Eleitores podem cadastrar biometria em novo posto do TRE no Shopping Parangaba

O posto de atendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) vai ser reaberto no shopping Parangaba, a partir desta quarta-feira (5), às 10h. O serviço é de segunda a sexta-feira, das 10 às 19h, no piso L1, lojas 168/169.

No local vai ser possível fazer o cadastro da biometria, além de outros serviços eleitorais. Fortaleza e mais 54 municípios vão entrar em processo de revisão biométrica em 2019, conforme calendário definido pelo tribunal.

Para fazer a biometria, o eleitor deve apresentar documento de identidade com foto e comprovante de residência.

Postos de Atendimento na Capital: