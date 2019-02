Duas crianças e cinco idosos estão entre os feridos do tombamento do ônibus no Cocó

Duas crianças e cinco idosos estão entre os feridos no tombamento do ônibus da empresa Santa Cecília, que ocorreu na manhã desta quinta-feira (21), na entrada do túnel da Avenida Engenheiro Santana Júnior, no Bairro Cocó, em Fortaleza. Das 30 pessoas feridas no acidente, 14 foram levadas ao Instituto Doutor José Frota (IJF).

Destas 14, sete são mulheres, cinco homens e as duas crianças, de três e nove anos. Entre os feridos há cinco idosos. Alguns ocupantes tiveram fraturas expostas e luxações.

O estado de saúde de todas as vítimas é estável, segundo o hospital. No entanto, os pacientes ainda passam por exames e não têm previsão de alta.

Uma das passageiras relatou que o veículo vinha em alta velocidade quando bateu na mureta na descida do viaduto, e virou. "Não deu tempo de pensar, ele bateu, virou e eu caí por cima das outras pessoas. É impactante, você escuta muitos gritos, eu só queria sair dali", disse Daniele Bulbol. Ela machucou a perna no acidente.

O ônibus, da linha 052- Grande Circular II, pertence à empresa Santa Cecília. De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), o veículo estava dentro da velocidade permitida de 30km/h.