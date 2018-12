Distribuição de brinquedos e atrações culturais no Parque Adahil Barreto 

Mais de 15 mil brinquedos foram distribuídos neste sábado (15), no Parque Adahil Barreto, para crianças de comunidades de Fortaleza e Região Metropolitana. A ação Inec do Bem é uma realização do Instituto Nordeste Cidadania (Inec) que, além da entrega de brinquedos, promoveu uma tarde de brincadeiras e apresentações culturais gratuitas. O objetivo é realizar o encerramento das ações socioambientais do Instituto desenvolvidas no ano de 2018.

Os brinquedos artesanais e sustentáveis foram desenvolvidos por 17 grupos produtivos formados e acompanhados pelo Inec durante o ano todo e fazem parte de uma ação que visa promover a geração de renda em comunidades atendidas pela instituição. Ao todo, crianças de 49 associações parceiras do Inec foram beneficiadas com a entrega de brinquedos.