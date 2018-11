Diário do Nordeste vence Prêmio Petrobras com o especial 'Bonito pra Chover'

O Diário do Nordeste é tricampeão no Prêmio Petrobras. Na noite desta terça-feira (27), o veículo de comunicação conquistou o prêmio na categoria Regional Nordeste, com o especial publicado em março de 2017, intitulado 'Bonito pra chover'.

O repórter Melquíades Júnior é responsável pelos textos e recebeu a premiação durante cerimônia no Rio de Janeiro. Segundo ele, o desafio do especial foi investigar o significado do céu cinzento para o sertanejo.

"Essa pauta partiu de tentarmos entender e conhecer essa expressão 'bonito pra chover'. Entender os diferentes olhar sobre a chuva. O que percebemos muito nesse especial foi a fé no sertanejo com o céu nublado", destacou o repórter.

O 'Bonito pra Chover' concorria com uma revista e uma TV. O especial contou ainda com as fotos de JL Rosa e apoio do motorista Marcelo Ferreira. Melquíades é um dos repórteres mais premiados do Brasil. As outras duas vitórias no Prêmio Petrobrás foram os especiais 'Excluídos' e 'Parto dos Anjos', ambos também assinados pelo jornalista.

No Brasil, esta premiação foi a que contou com maior número de inscritos. Foram mais de 2 mil candidatos, sendo 33 finalistas e 12 vencedores de todo o país.