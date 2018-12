Diário do Nordeste ganha Prêmio Gandhi de Jornalismo

O Diário do Nordeste venceu a 11ª edição do Prêmio Gandhi de Jornalismo na categoria Jornalismo Impresso, na noite desta quarta-feira (5).

A reportagem Doadores de Tempo traz diferentes histórias de pessoas que, apesar da correria dos dias, tiram do próprio tempo que lhes falta para ajudar ao próximo, nas mais diferentes áreas. Publicada no Diário do Nordeste em 26 de agosto de 2017, a matéria também refletiu sobre a relação das pessoas com os tempos modernos. Em 2017, a reportagem foi finalista nacional dos Prêmios CNBB de Comunicação e Feac de Jornalismo, ambos em São Paulo.

"É uma honra conquistar o Prêmio Ghandi de Comunicação. Até então inédito em minha carreira. Entendo que a celebração de boas reportagens é a reafirmação de um jornalismo necessário, aquele pelo qual lutamos todos os dias. Doadores de Tempo, como todas as outras que já produzi, mexeu comigo também pela consciência de responsabilidade de que sempre é possível ajudar o próximo", explica Melquíades Júnior, autor dos textos e de fotos do Especial, que também contou com imagens dos fotógrafos Pedro Campos, Saulo Roberto e Thiago Gadelha. A edição foi de Germana Cabral, com designer de Bruno Barbosa.

Prêmio Gandhi

O Prêmio Gandhi de Comunicação é uma iniciativa da Agência da Boa Notícia, Organização Não-Governamental com sede em Fortaleza (CE), criada com o objetivo de estimular a Cultura de Paz, através da Comunicação.

Com o Prêmio Gandhi, a Agência da Boa Notícia objetiva fortalecer a relação com os profissionais e estudantes de Comunicação Social – Jornalismo e Publicidade & Propaganda – , destacar os trabalhos que mais contribuem para a Cultura de Paz e chamar atenção da sociedade para a importância do tema.

Confira abaixo o webdoc "Doadores de Tempo"