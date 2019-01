Detran adia posse dos candidatos aprovados no concurso público 2018

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) adiou para o dia 4 de fevereiro, às 9 horas, a posse dos candidatos aprovados no concurso público de 2018. A informação foi postada na manhã desta quarta-feira (9) no site do órgão.



Segundo com o Detran, a posse estava marcada para a próxima segunda-feira (14), mas por "motivo de força maior" a posse teve que ser adiada.



Os candidatos se inscreveram em 2017, conforme edital específico, publicado no dia 15 de setembro do mesmo ano, no Diário Oficial do Estado.



O edital de convocação onde consta toda a documentação a ser entregue pelos candidatos citados na listagem de convocação podem ser vistos no portal do Detran.