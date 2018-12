Desenvolvimento sustentável é discutido por José Eli da Veiga em visita ao Ceará

O Projeto “De Olho na Água”, inciativa sustentável mantida pela Fundação Brasil Cidadão, recebeu o professor sênior do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo (USP), José Eli da Veiga, neste final de semana, em Icapuí, a 200 km de Fortaleza.

Durante o evento, com a participação de jornalistas e autoridades cearenses sobre desenvolvimento sustentável, foram discutidas as mudanças climáticas e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), iniciativas que compõem a Agenda 2030 das Nações Unidas (ONU).

“Os primeiros relatórios sobre as mudanças do clima diziam que as primeiras coisas que íamos sentir era a intensificação dos eventos extremos, como enchente, tsunami, entre outros. Hoje, já vivenciamos isso. Mas não deixa de ser uma coisa que vamos sentindo aos poucos, como é o caso do avanço do nível do mar, que é lento", afirma Eli da Veiga.

Ao ser questionado sobre a mudança climática como fator determinante para o desenvolvimento sustentável do país, o professor acredita que, embora a sociedade já devesse estar atenta a isso, "as medidas mais sérias em relação ao clima só serão tomadas quando alguns desses eventos extremos forem suficientemente sentidos”.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Ao todo, são 17 ODS que representam uma agenda universal de forma integrada e indivisível, equilibrando as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental.

Os objetivos e metas pretendem estimular ações para os próximos 15 anos em áreas de importância crucial, como nas pessoas, no planeta, na prosperidade, na paz e na parceria.

Projeto De Olho na Água

O Projeto “De Olho na Água”, que tem à frente a Fundação Brasil Cidadão, tem o patrocínio da Petrobras, está em sua quarta etapa.

Há mais de dez anos, busca promover a recuperação de manguezais no município de Icapuí por meio de ações que fomentem a educação ambiental e a conservação do meio ambiente com atuação direta das comunidades locais.