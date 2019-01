Desafio dos 10 anos: antes e depois da educação que transforma

Você lembra o que estava fazendo ou como era há exatamente dez anos? Calma, se a memória falhar, alguma foto deve te lembrar muito bem. Basicamente, essa foi a graça do #10yearschallenge – ou no bom português “desafio dos 10 anos”. De famosos a “anônimos”, muita gente está compartilhando na timeline suas histórias engraçadas, de conquistas ou superação.

Como a mineira Amanda Natacha Gonçalves Magalhães, de 26 anos, que ao longo da última década viu a sua vida mudar bastante. Em 2009, ela ainda era solteira e se dedicava aos cuidados da irmã caçula que descobriu um câncer aos 13 anos. O tumor no cérebro se desenvolveu rápido e a luta contra a doença durou pouco mais de um ano. “Além de minha irmã, minha avó adoeceu ao mesmo tempo. Eu cuidava das duas e comecei a gostar da profissão de enfermagem”. Ficaram as lembranças vividas entre as duas irmãs. E do gosto pelo cuidar, Amanda transformou em sonho e tinha certeza: uma dia iria trabalhar com enfermagem.

Ela, que tinha abandonado os estudos aos 19 anos, quando engravidou do primeiro filho, resolveu voltar a estudar por estímulo da mãe. E mesmo somando as responsabilidades com o cuidado do segundo filho, tentou de novo frequentar as aulas da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Desta vez, conseguiu concluir o Ensino Médio e, este ano, após 10 anos está dando um passo além. Quer se tornar enfermeira e cuidar de outras vidas. “Antes que desanimasse, tive que aproveitar o pique”, conta Amanda.

Mais dificuldade, porém sem desistir

A dificuldade financeira da Amanda quase barrou o sonho de ter a enfermagem como profissão. “Eu não trabalho, porém tive todo apoio de meu marido, que disse que teríamos que cortar muitas coisas em casa, mas que iríamos conseguir”, explica a mineira. Depois de muita pesquisa e persistência para encontrar um curso que coubesse no orçamento familiar, Amanda tentou uma bolsa de estudo em um programa de incentivo educacional, o Educa Mais Brasil, e conseguiu. Com a matrícula em mãos, em breve ela será mais uma aluna do curso técnico de enfermagem na Santa Clara Vespasiano.

