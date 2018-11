Desabamento de imóvel na Parangaba deixa prejuízo de R$ 300 mil, afirma proprietário

Proprietário do imóvel que desabou na Avenida Augusto dos Anjos, no bairro Parangaba, Aurélio Alves de Oliveira afirma que ficou com prejuízo em torno de R$ 300 mil. O local funcionava como loja de máquinas de grande porte, que eram revendidas para estabelecimentos como açougues e padarias. A maior parte ficou totalmente destruída.

Segundo Oliveira, a loja existia há cerca de 15 anos, e o imóvel estava passando por reforma. Diante dos escombros, o comerciante conseguiu resgatar apenas uma foto com a mulher, um dos poucos objetos que restaram após o desabamento.

Todas as vítimas do acidente foram socorridas com vida pelo Corpo de Bombeiros. Entre elas três crianças, filhos e um sobrinho dos proprietários do duplex. As vítimas tiveram ferimentos leves e já receberam alta do Instituto Doutor José Frota (IJF), onde foram internadas nesta sexta-feira (16).

A família não morava no local, mas era onde passava a maior parte do tempo, principalmente em razão da reforma.

Na manhã deste sábado (17), trabalhadores, com ajuda de vizinhos, recolheram o que sobrou da estrutura. A Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) foi ao local para controlar o tráfego, já que o imóvel fica bem próximo à avenida.

Desabamento

O desabamento do imóvel duplex ocorreu na tarde desta sexta-feira (16). Além do comércio, na parte superior do local havia uma área de copa, onde a família preparava almoço para os funcionários. Uma mulher, um bebê e duas crianças, de seis e 12 anos de idade, estavam na parte de cima quando a estrutura desabou. Pedreiros trabalhavam na parte inferior e um deles chegou a ficar soterrado.