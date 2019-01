Defesa Civil registra 26 ocorrências causadas pela chuva neste sábado em Fortaleza

A Defesa Civil de Fortaleza registrou 26 ocorrências causadas pela chuva neste sábado (19). Entre elas, o desabamento de um muro da obra de um hotel na Avenida Monsenhor Tabosa, além da queda de postes e árvores na Capital. O balanço corresponde até as 18h30 deste sábado.

As ocorrências foram registradas em diferentes regionais de Fortaleza. São alagamentos, desabamentos e deslizamentos. Os alagamentos foram a maioria das ocorrências, sendo 10, no total.

Pedras são colocadas em local onde muro de construção de hotel desabou na Monsenhor Tabosa Foto: VC Repórter

Os estragos foram causados pela maior chuva de 2019 registrada até agora em Fortaleza. As precipitações ultrapassaram os 100 mm, e ocorrem desde a madrugada. A chuva também deixou ruas e avenidas alagadas em diferentes pontos da cidade.

A previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) é de céu nublado com eventos de chuva durante todo o sábado. No domingo (20), a meteorologia mostra “nebulosidade variável com eventos de chuva da madrugada à manhã. Nos períodos tarde e noite, céu parcialmente nublado”.

Interior

Além da Capital, choveu em mais 94 municípios do Ceará. Após Fortaleza, que teve 105 mm de chuva, a cidade de Senador Sá registrou uma das maiores precipitações, com 104 mm. Seguida de Amontada (96.0 mm); Umari (83.0 mm); São Gonçalo Do Amarante (68.0 mm); Limoeiro Do Norte (66.2 mm) e Baixio (62.0 mm).