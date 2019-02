Cursos gratuitos: Fundação Bradesco oferece mais de 95 opções à distância

A Escola Virtual, plataforma de educação online criada pela Fundação Bradesco, disponibiliza mais de 95 cursos profissionalizantes gratuitos. Não é necessário ter conta no Banco Bradesco ou fazer algum tipo de processo avaliativo para ter acesso aos cursos. Basta ter mais de 14 anos, possuir um email ativo e ter acesso à internet. Criada em 2001, a Escola Virtual oferece cursos livres no modelo e-Learning – ou seja, totalmente voltado para aprendizagem em plataformas eletrônicas. Os cursos são divididos em diferentes áreas como Administração, Contabilidade e Finanças, Informática, Desenvolvimento Pessoal e Profissional, e Educação e Pedagogia.

Inscrição Fundação Bradesco 2019

Não há prazo para o término das inscrições da Fundação Bradesco 2019 e as vagas também são ilimitadas. É necessário realizar um cadastro rápido na plataforma e escolher o curso de interesse. O estudante deve ter acima de 14 anos, possuir CPF e acesso à internet. Os cursos devem ser concluídos no período de um mês. Para ter acesso aos certificados é necessário ter aproveitado acima de 70% do curso. A impressão do documento fica por conta do estudante.

Lista de cursos da Fundação Bradesco por áreas de interesse:

Administração

Empreendedorismo e Inovação

Estratégia de Negócios

Introdução à Administração

Introdução à Gestão de Projetos

Gestão de Projetos

Gestão de Projetos I: Como trabalhar com projetos?

Gestão de Projetos II: Como iniciar o trabalho com projetos?

Gestão de Projetos III: Como Planejar o Escopo, Prazo e Orçamento do Projeto?

Gestão de Projetos IV: Como Planejar os demais aspectos do projeto?

Gestão de Projetos V: Como Executar, Monitorar, Controlar e Encerrar Projetos?

Contabilidade e Finanças

Análise de Balanços

Contabilidade Empresarial

Matemática Financeira com uso da HP 12C

Desenvolvimento Pessoal e Profissional

Atendimento ao Público

Comunicação Empresarial

Desenvolvimento Profissional

Finanças Pessoais

Introdução à Fotografia

Organização Pessoal

Postura e Imagem Profissional

Responsabilidade Social e Sustentabilidade

Técnicas de Lazer e Recreação

Educação e Pedagogia

Aprendendo na Web

Comunicação Escrita

Ensinando com a Web

Geometria no Dia a Dia

Introdução ao e-Learning

Língua Portuguesa sem complicações

Técnicas de Redação

Informática

Administrando Banco de Dados

Análise Estruturada de Sistemas

C++ Desenvolvimento Orientado a Objeto

Desenvolvendo Aplicações Mobile com Android Studio

Desenvolvendo Aplicações Mobile com Xamarin

Ética no Desenvolvimento de Sistemas

Fundamentos das Aplicações Móveis

Fundamentos de COBIT 4.1

Fundamentos de ITIL

Fundamentos de Lógica de Programação

Fundamentos de TI: Hardware e Software

Fundamentos do Design Gráfico

HTML: básico e avançado

HTML e CSS na Prática

Implementando Banco de Dados

Inovando CSS

Internet Explorer 9

Introdução à Programação Orientada a Objetos (POO)

Introdução ao Pacote Office 2007

Linguagem de Programação C#: básico e avançado

Linguagem de Programação JAVA: básico e avançado

Microsoft Access 2007: básico e avançado

Microsoft Word 2017, 2010, 2013

Microsoft Power Point 2013

Microsoft Excel 2013

Microsoft Outlook 2010

Modelagem de Dados

Processo de Desenvolvimento de Software

Projetos de Sistemas de TI

Segurança em Tecnologia da Informação

Sistemas Operacionais – Conceitos Básicos

Teste e Resolução de Problemas

Web Design