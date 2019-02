Curso de Medicina da Uece terá o dobro do número de vagas em 2019

O curso de Medicina da Universidade Estadual do Ceará (Uece) terá o dobro do número de vagas, com a inclusão de uma nova turma no vestibular do segundo semestre deste ano (2019.2). O anúncio foi feito pelo governador Camilo Santana na tarde desta sexta-feira (22).

Serão ofertadas 80 vagas por ano, 40 a mais do que é oferecido atualmente. Segundo Camilo, nos últimos 15 anos, a Uece já formou 423 médicos.

Em reunião com a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior e órgãos vinculados (Urca, Uece, UVA e Funcap), o governador tratou sobre os principais projetos em andamento para 2019 e garantiu que pretende apostar cada vez mais em Ciência, Tecnologia e Inovação.

Vestibular

Os pedidos de isenção da taxa de pagamento da inscrição do vestibular 2019.2 da Universidade Estadual do Ceará podem ser feitos até às 23h59 desta sexta-feira (22).

Candidatos que se enquadrem em uma das seis categorias listadas na página da universidade devem requerer o pedido de isenção via internet e entregá-lo junto com a documentação exigida de acordo com a sua categoria no campus do Itaperi, localizado na Av. Silas Munguba, até às 19h do dia 25 de fevereiro.

O resultado da solicitação de isenção será divulgado no dia 27 de março a partir das 17h, na página da instituição de ensino.