Criminosos destroem lâmpadas, danificam rede elétrica e deixam comunidades às escuras

Comunidades inteiras estão às escuras e sem reparo da rede de energia elétrica em virtude dos ataques ocorridos no Ceará desde a madrugada da quarta-feira (2). Criminosos destruíram as lâmpadas de iluminação pública na periferia de Fortaleza e danificaram a rede elétrica. Sem segurança, os veículos e funcionários da Enel, distribuidora de energia no Estado, não conseguem fazer a manutenção.

No Conjunto Jardim União, em Fortaleza, os moradores estão sem energia elétrica nas ruas e nas casas desde terça-feira (8).

Este é o número de ataques registrados até agora no Ceará devido à onda de violência que começou na madrugada de 3 de janeiro. Incêndios em ônibus e caminhões e explosões em estruturas de viadutos e pontes são algumas das ações criminosas.

O mesmo ocorre na Rua Submarino, no Bairro Bom Jardim; além da falta de energia elétrica, os postes estão em curto-circuito, de acordo com os moradores. A Enel suspendeu o atendimento à população após ter 11 carros incendiados durante os ataques iniciados no Estado, quando criminosos passaram a incendiar ônibus, transportes escolares, veículos de prefeituras, prédios públicos e estabelecimentos comerciais na capital e no interior.



Carros da Enel têm sido alvos constantes dos ataques criminoso. Em Maracanaú, no bairro Jardim Jatobá, na quarta-feira (9), mais um veículo foi queimado Foto: Paulo Saddat

Os criminosos realizam os ataques numa tentativa de fazer com que o Estado recue de medidas contra criminosos presos, como a fiscalização da entrada de celulares nos presídios e a divisão nas unidades por facção. O Estado afirmou que não iria “recuar um milímetro”.

Em nota, a Enel, empresa distribuidora de energia do Estado, disse que está retomando, aos poucos, os serviços de reparo e manutenção da rede elétrica.





Ao mesmo tempo, a Enel afirma que nos locais onde são identificadas situações de risco há uma demora maior no atendimento, uma vez que é necessária a escolta de agentes da Polícia Militar nesses atendimentos.

Ainda de acordo com a empresa, no período da noite são realizados apenas atendimentos emergenciais, aquelas onde há risco de vida para a população.

Com os ataques em série, a população de Fortaleza e da Região Metropolitana sofre ainda com interrupções frequentes no transporte público, falta de coleta de lixo e com o fechamento do comércio, que já sente as vendas despencarem.



Onda de ataques criminosos no se repete desde a noite de 3 de janeiro Foto: Thiago Gadelha

De acordo com o Governo do Estado, 277 suspeitos foram capturados por envolvimento nos ataques e 406 agentes da Força Nacional estão atuando nas áreas mais críticas.



