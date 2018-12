Criminosos assaltam ônibus armados com facões, em Caucaia

Um vídeo que mostra três homens armados com facões realizando um assalto a ônibus foi divulgado nas redes sociais nos últimos dias. Na ocasião, os suspeitos sobem no veículo que fazia a linha Fortaleza - Caucaia e, com a arma branca em punho, levam os pertences dos passageiros.

De acordo com testemunhas, as abordagens são frequentes e, geralmente, acontecem da mesma forma: o grupo conhecido por ‘Gangue do Facão’ dá sinal para o motorista no bairro Tabapuá e comete o delito poucos metros depois, na BR-020.

Motorista de ônibus há 10 anos, Lúcio Furtado já ouviu relatos sobre a o grupo, mas diz que a linha em que trabalha ainda não foi alvo dos bandidos. Não da Gangue do Facão, mas sim de vários outros.

“Hoje eu ainda tenho traumas da forma que foi. Me senti muito humilhado, pressionado com a arma apontada pra mim. É muito sério a questão da nossa insegurança pública. A gente vem trabalhar porque a necessidade é grande, mas eu saio de casa amedrontado”, afirma Lúcio Furtado.

Em nota, a empresa de transporte interurbano Vitória informou que, para evitar assaltos, todas as linhas operam com câmeras de videomonitoramento, concluindo que as imagens dos homens praticando o crime foram compartilhadas com a polícia para ajudar nas investigações. Já a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) disse que não houve registros de ocorrência nesse sentido.