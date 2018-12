Cresce 73,6% o número de estudantes acima dos 50 no ensino superior

É cada vez maior a quantidade de ingressantes no ensino superior acima de 50 anos no país. De acordo com o Censo de Educação Superior 2017, realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), em sete anos, o número de estudantes com 50 anos ou mais que entraram em faculdades cresceu 73,6%.

Em 2017, mais de 73 mil alunos nesta faixa etária ingressaram no primeiro ano do ensino superior, dos quais, 62% optaram pelo ensino a distância. Observando apenas as modalidade de ensino, o EAD registrou alta de 162% durante 2010 e 2017, contra 9,82% do presencial. Uma hipótese para o crescimento do ensino EAD é a redução na oferta de vagas no Fundo de Financiamento ao Estudante (Fies).

Vários fatores levam quem já passou dos cinquenta a tomar coragem para encarar os desafios e ir em busca do sonho do diploma. Um deles são as bolsas de estudo ofertadas pelo Educa Mais Brasil. Não importa a idade, interessados em estudar podem acessar o site do programa e conferir todas as oportunidades disponíveis. É possível encontrar desconto de até 70% para graduação ou optar por uma vaga EJA - Educação para Jovens e Adultos.

Nunca é tarde

Na maior idade, a preocupação maior é com o conhecimento adquirido e o convívio social. E é com esse intuito que Roserval Du Carmo, de 51 anos, está em sua quarta formação. “Não me sinto um exemplo, mas sou ávido por conhecimento”, declara. Já formado em Contabilidade, Processamento de Dados e Publicidade, ele está cursando agora Jornalismo. “Tenho afinidade com a escrita e procuro aguçar a minha capacidade analítica”, acrescenta.

Mesmo com tantas formações, Roserval ainda se sente um aprendiz. “Aproveito a experiência que tenho, para me ajudar e ajudar aos meus colegas”, conclui o universitário que acredita que a educação é o principal instrumento de transformação social. “Para mim, conhecimento é o único meio que te leva aonde você quiser ir. Uma pessoa que tem alguma formação, dificilmente passa aperto, fome ou é ludibriada. Educação é a ferramenta que transforma o ser e a sociedade”.

Fonte: Bárbara Maria - Agência Educa Mais Brasil