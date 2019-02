Confira o resultado do Prouni 2019

O Ministério da Educação (MEC) divulgou hoje a lista de pré-selecionados na primeira chamada do Programa Universidade para Todos. O resultado do Prouni 2019 está disponível na página do programa educacional e nas Instituições de Ensino Superior participantes. Até o dia 14 de fevereiro, os candidatos devem comprovar todas as informações cadastradas no momento da inscrição.

Caso os estudantes não entreguem os documentos exigidos dentro do prazo, serão reprovados no processo seletivo e perderão o direito de preencher a vaga em que foi aprovado. Confira os tipos de documentos necessários:

- Documentos de identificação do candidato e dos membros do grupo familiar

- Comprovantes de residência

- Comprovantes de rendimentos

- Comprovante de separação, divórcio ou óbito dos pais

- Comprovante de pagamento de pensão alimentícia

- Comprovantes de ensino médio

- Comprovante de professor da educação básica, quando for o caso

- Comprovante de deficiência, quando for o caso

Resultado da segunda chamada

No dia 20 de fevereiro, deve ser disponibilizado o resultado da segunda chamada do programa. A partir desta data, os pré-selecionados devem também iniciar os procedimentos de comprovação das informações. O prazo é encerrado em 27 de fevereiro. Em 07 e 08 de março, a lista de espera do Prouni estará aberta para inscrição. Entre 11 e 13 do respectivo mês, haverá a divulgação da lista de espera.

O que é o Prouni

O Prouni é um programa do Ministério da Educação (MEC), criado pelo Governo Federal em 2004 para ofertar bolsas de estudo em instituições privadas de educação superior. Estão inclusos os cursos de graduação e sequenciais de formação específica, direcionados a estudantes brasileiros sem diploma de nível superior.

Nesta edição, foram ofertadas 243 mil vagas no Prouni 2019 – 112 mil bolsas integrais e 127 mil parciais – em 1,2 mil Instituições de Ensino Superior participantes localizadas em todo o país. Puderam se candidatar estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 e obtiveram nota mínima de 450 pontos e não zeraram a redação.