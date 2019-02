Confira o resultado da segunda chamada do Prouni 2019

É amanhã (20), que o Ministério da Educação (MEC) irá divulgar o resultado da segunda chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni). A divulgação será feita na página do programa e os selecionados terão entre 20 e 27 deste mês para comprovar as informações da inscrição nas Instituições de ensino.

No momento da comprovação, será necessário levar documentos que ratifiquem os dados concedidos no ato da inscrição tais como os comprovantes de identificação do candidato e dos membros da família, residência, renda, conclusão do ensino médio, entre outros.

Quem não for pré-selecionado na segunda chamada pode se inscrever na lista de espera do Prouni, que estará disponível para inscrição em 07 e 08 de março. O resultado será disponibilizado entre os dias 11 e 13 do respectivo mês.

Quem pode participar?

Podem se inscrever no processo seletivo, estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 e somaram mais de 450 pontos nas provas objetivas além de nota maior de zero na redação. É também necessário ter estudado em escola pública ao longo do ensino médio ou ter sido bolsista integral da rede privada. Deficientes físicos e docentes da educação básica na rede pública também podem concorrer, devendo comprovar as respectivas condições.

Calendário Prouni 2019.1

• Segunda chamada: 20 de fevereiro

• Entrega dos documentos para garantir a matrícula: 20 a 27 de fevereiro

• Adesão à lista de espera: 7 e 8 de março

• Resultado da lista de espera: 11 de março

• Entrega dos documentos para garantir a matrícula: 12 e 13 de março