Confira como foi o penúltimo sábado de Pré-Carnaval em Fortaleza

Não faltou pique, animação e muita gente bonita no penúltimo sábado de Pré-Carnaval de Fortaleza. Em nove polos espalhados pela capital cearense, o públcio pôde se divertir ao som dos diversos ritmos do axé, forró, samba, maracatus, afoxés e das tradicionais marchinhas de carnaval.

Os foliões da Praia de Iracema receberam com empolgação e muito samba no pé o batuque dos blocos que misturavam a alegria dos seus ritmistas com a energia do público que seguiu a banda pelas ruas do bairro desde a saída da concentração no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura até o Aterro e o Largo dos Tremembés, que recebeu a apresentação animada do Bloco das Travestidas que, neste sábado, contou com a presença do ator Silvero Pereira no palco.

Carmen Souza, Alexandre Joca e Beto Pereira Foto: Thiago Gadelha

Um histórico de carnavais e pré-carnavais é partilhado há 20 anos pelo trio de amigos formado por Carmen Souza, 54, Alexandre Joca, 43, e Beto Pereira, 46. O grupo dançava ao som do samba entoado pelo bloco Bonde Batuque no fim de tarde deste sábado (16), na Praia de Iracema.

Para eles, a banda sempre é o ponto alto do pré-Carnaval de Fortaleza. “Sem o batuque, não tem nada”, afirma Beto. “A cidade fica mais colorida, é uma época muito boa”, diz Carmen.

Ritmistas do Bloco Bonde Batuque Foto: Thiago Gadelha

O trio sempre se reúne para celebrar o período carnavalesco, e revela que presenciaram uma redução no público ao longo dos anos. “Acho que é por conta da segurança, ou por causa das opções. Tem muitos polos pra escolher”, avalia Alexandre.

As amigas Socorro Andrade, 47, e Geíza Silva, 48, resolveram unir folia e empreendedorismo no pré-Carnaval. Socorro produz adereços artesanais, com tiaras, penas e brilho, e Geíza as vende. Juntas, elas contribuem para o mar de cores no Aterro da Praia de Iracema. "Eu já mexia com artesanato, aí comentei essa ideia de fazer pro Carnaval. Ela (Geíza) topou", conta Socorro.

As amigas Socorro Andrade e Geíza Silva no Pré-Carnaval da Praia de Iracema em Fortaleza Foto: Thiago Gadelha

A primeira atração da noite no Mercado dos Pinhões foi a cantora Roberta Fiúza que subiu no palco para não deixar nenhum folião parado. A cantora trouxe para o público uma coletânea de clássicos do Axé baiano que foi entoado em coro por todos os presentes.

Roberta Fiúza se apresentou no Mercado dos Pinhões Foto: Thiago Gadelha

As fantasias e os adereços não poderiam ficar de fora da folia no Mercado dos Pinhões. A universitária Bárbara Almeida, 21, veio acompanhada do "Zorro", que não quis se identificar. Juntos, compraram glitter para complementar os trajes carnavalescos. "Não é o ecológico, mas tudo bem", diz a estudante.

Universitária Bárbara Almeida adquire glitter para complementar a fantasia Foto: Thiago Gadelha

Na praça João Gentil, no Benfica, a festa foi garantida com Os Alfazemas e o Bloco do Prazer. Na Praça do Ferreira, famílias se reuniram para dançar e cantar no embalo do tradicional bloco Concentra Mas Não Sai. A programação do Pré-Carnaval segue neste domingo (17) em quatro polos da Capital.

Confira a programação de Pré-Carnaval deste domingo (17)

Mercado da Aerolândia - Mel Matos e Banda, das 17h às 20h (BR-116, 5823, Alto da Balança). Gratuito.

Passeio Público - Banda Pacote de Biscoito, das 9h às 12h. (Praça dos Mártires, Centro). Gratuito.

Polo dos Queijos - Farra DusBons / Batikum de Skina, das 10h às 15h (Rua General Bezerril, 151, Centro). Gratuito.

Largo dos Tremembés - Filhos de Xandhy/ Caravana Cultural e convidados/ Bloco Camaleões Selvagens (Banda Selvagens à Procura de Lei e Bloco Camaleões do Vila) das 15h às 21h.