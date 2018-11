Conferência reúne brasileiros e israelenses para debates sobre soluções sustentáveis

A Universidade Federal do Ceará (UFC) realiza nesta segunda-feira (19), às 19 horas, a Conferência BIWARDE 2018 (Brazil-Israel Water, Agriculture Research and Development) ou Conferência Brasil-Israel de Pesquisa e Desenvolvimento em Água e Agricultura. O evento contará com a presença do reitor da UFC, Prof. Henry Campos, e do embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley.

A iniciativa estabelece uma nova plataforma de cooperação científica em rede entre os dois países, que buscam por soluções sustentáveis para as áreas desérticas e secas. Como o sul de Israel (Negev) e o Nordeste brasileiro compartilham muitas semelhanças em suas condições ambientais, há grande potencial para parcerias nos âmbitos científico, agrícola e industrial. A conferência será uma oportunidade para que formuladores de políticas públicas, produtores rurais, empresários da indústria e cientistas considerem questões teóricas e práticas relativas à sustentabilidade em terras áridas.

Entre os assuntos discutidos estão a tecnologias de água; desafios e soluções agrícolas; física ambiental e energia solar; energias renováveis e dessalinização. Com inscrições gratuitas, o evento é destinado a profissionais, pesquisadores e estudantes de agronomia, engenharia de pesca, biologia, engenharia ambiental e sanitária, educação e áreas afins.

A língua oficial utilizada no evento será o inglês. A programação completa e outras informações estão disponíveis no site do evento.