Concurso público de Jijoca de Jericoacoara tem 71 vagas para todos os níveis de escolaridade

Foi publicado nesta quinta-feira (14) edital de concurso público para preenchimento de 71 vagas em cargos efetivos de nível fundamental, médio e superior para a Prefeitura Municipal de Jiioca de Jericoacoara.

As inscrições podem ser feitas via internet pelo endereço eletrônico da organizadora do concurso do dia 14 de fevereiro até o dia 21 de março de 2019.

A taxa de inscrição varia de acordo com o nível de escolaridade. Para candidatos aos cargos de nível superior custa R$ 137,28; para os cargos de nível médio é cobrada taxa de R$ 85,00 e para os de nível fundamental, R$ 62,50.

A carga horária pode variar de 20h a 40h semanais e os salários podem chegar a R$ 10.200,00. Clique aqui para obter maiores informações sobre o concurso.

As vagas disponíveis são:

Nível fundamental

Motorista categoria D

Nível médio

Agente administrativo

Avaliador de imóveis

Guarda de trânsito

Técnico em agropecuária

Técnico em enfermagem

Técnico em turismo

Topógrafo

Guarda municipal

Fiscal de obras e posturas

Nível superior