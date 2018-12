Concurso: Estado abre 24 vagas de auditor da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará

A Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE/CE) publicou, no Diário Oficial do dia 30 de novembro, o edital do concurso para provimento no cargo de Auditor de Controle Interno da CGE/CE. Ao todo, o documento aponta 23 vagas com salário de R$ 4.281,16 e gratificações. Os profissionais aprovados atuarão em área de correição, governamental, obras públicas, tecnologia da informação e fomento ao controle social.



O concurso público será executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Os participantes podem realizar inscrição, no valor de R$150, a partir do dia 17 de dezembro de 2018 e até o dia 4 de janeiro de 2019 no site da instituição. As provas objetivas terão a duração de cinco horas e serão aplicadas na data provável de 17 de fevereiro de 2019.

Para participar, os interessados devem ter concluido um curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).