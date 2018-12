Comércio tem movimento intenso em véspera de Natal

A tradicional Ceia em família às vésperas do Natal aguarda enquanto os fortalezenses que aproveitam as últimas horas antes da troca de presentes. No Centro da cidade, as lojas abriram cedo para receber quem deixou para as "últimas" o momento das compras.

A diarista Cleide Frota chegou 6h30 em uma loja de sapatos. "Vinha ontem mas a chuva não deixou. Então vim hoje cedo porque mais tarde vai estar ainda mais cheio", contou.

"Estou procurando presentes para toda a família, e serão dois amigos secretos. Ainda falta muita coisa", destacou a costureira Maria de Fátima Lopes, em uma loja de roupas.

Padarias

A vontade de passar mais tempo em família faz com que a busca pelos serviços de padarias aumente. Seja em tamanho pequeno ou grande, pessoas procuram um local rápido para preparar os produtos indispensáveis à Ceia.

"Hoje temos uma demanda enorme. Mas, na verdade, começamos a nos preparar entre 48h e 72h antes do Natal, pois tem as comidas, a decoração, as embalagens etc", revela Eduardo Albuquerque, diretor da Empório Delitalia.

Para Eduardo Albuquerque, diretor comercial da Delitalia, o faturamento nesta época é 50% a mais que em um dia ou mês normal. "As pessoas querem passar menos tempo na cozinhas e usurfruir a data com os familiares", disse.